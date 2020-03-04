أبو الغيط: مصر كانت تتوقع دعمًا عربيًا في مواجهة أزمتها مع إثيوبيا





كشف السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، تفاصيل البيان الخاص بالدعم العربي لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، قائلًا إن جمهورية مصر العربية منذ أكثر من يومين قدمت مشروع قرار إلى اجتماعات المندوبين ثم إلى الاجتماع الوزاري، مؤكدًا أنه قرار في غاية الأهمية.وأشار "أبو الغيط"، خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إلى أن جمهورية مصر العربية عندما طرحت الأمر كانت تتوقع دعمًا عربيًا في مواجهة الوضع الذي تراه في علاقتها بإثيوبيا، وفي مفاوضات مياه النيل.