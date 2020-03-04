خالد الجندي: "كورونا" من جند الله لكسر غرور العالم (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا توجد ضرورة للفزع أو الخوف من فيروس كورونا، ولكن علينا أن ننتبه للعظة والدرس، لافتًا إلى أن الهلاك يحدث عند الثقة بالنفس بصورة كبيرة، معقبًا: "سيب مساحة في نفسك للإيمان بالله، هي دي اللي هتنقذك".



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأربعاء، أن الثقة بالنفس إذا زادت عن حدها الطبيعي أصحب غرورو، لافتًا إلى أن العالم تجه مؤخرًا نحو الغرور، فكانت النتيجة أن الله عز وجل أرسل فيروس كورونا، لكي يؤكد بأنه الحق.



وتابع:" كورونا جند من جنود الله هدفه كسر غرور العالم"، مشيرًا إلى أن كورونا فيروس بالغ الدقة، ولا يرى إلا من خلال الميكروسكوب المصغر.

