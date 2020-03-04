أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات التركية في ليبيا



أعلن موقع "أوضه تي في" الإخباري، مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات في ليبيا ودفنه بمسقط رأسه دون جنازة وسط تكتم وإجراءات أمنية مكثفة.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || إخلاء مطار ستراسبورج بعد تهديد بوجود قنبلة

تم إخلاء مطار ستراسبورج بسبب تهديد بوجود قنبلة لا يزال التعامل جارياً معه في فترة بعد ظهر اليوم الأربعاء، مما تسبب في إلغاء رحلتين وعدة تأخيرات.

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا