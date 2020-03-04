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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:43 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الأربعاء 4/3/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات التركية في ليبيا

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلن موقع "أوضه تي في" الإخباري، مقتل أحد عناصر جهاز المخابرات في ليبيا ودفنه بمسقط رأسه دون جنازة وسط تكتم وإجراءات أمنية مكثفة.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || إخلاء مطار ستراسبورج بعد تهديد بوجود قنبلة
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
تم إخلاء مطار ستراسبورج بسبب تهديد بوجود قنبلة لا يزال التعامل جارياً معه في فترة بعد ظهر اليوم الأربعاء، مما تسبب في إلغاء رحلتين وعدة تأخيرات.


أخبار عالمية عاجلة اليوم || إيطاليا تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء
أعلنت السلطات الإيطالية، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية ، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

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