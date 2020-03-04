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عمان تعلن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:39 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت سلطنة عمان، الأربعاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 15 بعد اكتشاف 3 إصابات جديدة.

ويذكر أن صرحت وزارة الصحة في سلطنة عمان، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأضافت وزارة الصحة على "تويتر"، أن 4 من بين حالات الإصابة الجديدة من الجنسية الإيرانية، وحالتين اثنتين من المواطنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي، وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة ١٢ حالة.

كانت سلطنة عمان أغلقت، الإثنين، جميع منافذها أمام الزائرين من الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا المستجد كإجراء احترازي.

وأوضح وزارة الخارجية العمانية، خلال بيان، أنه نظراً لازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا في بعض الدول، فإن الزائرين للسلطنة من الدول المنتشر فيها المرض سيتعذر دخولهم من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية كإجراء احترازي. 

وأكد بيان وزارة الخارجية أن منع دخول الزائرين سيتم أيضاً في حالة امتلاك الزائرين تأشيرات سارية المفعول.

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الكلمات المفتاحية

مرض الكورونا عمان المصابين الصحة ارتفاع

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