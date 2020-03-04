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قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:30 م
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جماهير الزمالك
جماهير الزمالك
الفجر الرياضي
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قررت اللجنة المنظمة لمباراة العودة في دور الثمانية بين فريقي الترجي الرياضي التونسي والزمالك المصري منع دخول جماهير الأبيض للمباراة وذلك بعد انتشار عدوى فيروس كرورنا.


وقال وزير الصحة التونسى، في تصريحات صحفية ، إنهم يدرسون في الوقت الحالى الإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها ومن بينها منع الرحلات والمناسبات الرياضية.


ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجى التونسى، السبت المقبل، على الملعب الأولمبى في رادس ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.
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