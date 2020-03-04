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عاجل.. مؤتمر صحفي في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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عقد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مؤتمرًا صحفيًا في ختام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية.

وصرح السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الجامعة هي أول منظمة إقليمية في العالم، وما تحقق ليس قليل بدليل أننا نجتمع اليوم بـ 75 عام من إنشاءها، ولا زال الشعور العربي الجامح حاضر، وإيماننا بوحدة مصيرنا راسخًا قويًا، وقطعًا أشواطًا طيبة في التنسيق العربي منذ إنشاء الجامعة حتى الآن.
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الكلمات المفتاحية

وزراء الخارجية العرب الجامعة العربية

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