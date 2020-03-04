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دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:22 م
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بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
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انطلقت، اليوم الأربعاء، فعاليات تدريب العاملين بالوحدات الصحية بإدارة صحة ثان المحله الكبرى، دخل قاعة المؤتمرات مستشفى صدر المحلة، على التعامل مع الأطفال الذين سوف يتم تطعيمهم، وذلك خلال الحملة القوميه للتطعيم الاطفال ضد الحصبه والحصبه الألمانية والتي ستنطلق فاعليتها داخل المحافظة منذ الأحد القادم 8 مارس الجاري وحتى 26 من نفس الشهر.

وخلاله التدريب قالت الدكتوره امل يحيى شمس مدير الطب الوقائي بالاداره الصحيه ثان المحله ان المديرية، انهت كافة إجراءات والاستعدادات الكاملة، للحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والتي ستنطلق يوم الأحد المقبل، وتستمر حتى الخميس 26 مارس الجارى، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، وإشراف الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأوضحت "شمس" أن الحملة تستهدف تطعيم 677 ألفا و567 طفلا من عمر 9 شهور وحتى 6 سنوات، من خلال فرق ثابتة بالوحدات ومكاتب الصحة والحضانات، والمدارس الابتدائية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأضافت أن التطعيم الخاص بالحصبة، يتم عن طريق الحقن في الكتف الايسر باستخدام سرنجات ذاتية التعطيل، ولها فائدتين الأولى ضابطه للجرعة، والثانية عدم نقل العدوى.

وأشارت "شمس" إلى أن كل فريق مزود بعدد من الامبولات المضاده للحساسيه وهي عبارة عن أمبول ادرينالين امبول هيدروكورتيزون وامبول مضاد للحساسيه وذلك تحسبا لظهور اي حالات حساسيه خطر على الاطفال خلال التطعيم.


وشارك في التدريب كل من الدكتور سيد قاعود مدير اداره ثان المحله، دكتوره امل شمس مدير الطب الوقائي بالاداره الصحيه ثاني، دكتوره فاطمه يوسف اشراف مديريه الصحه بالمحلة، اشرف العشماوي اشراف مديريه الصحه بالحمله، حمدي فتوح خطاب مراقب اول الاوبئه والتطعيمات، دكتور احمد فؤاد مسئول التطعيمات بالاداره، عمرو منصور مراقب الترصد الوبائي، دكتور عطيه الحماقي قسم الترصد الوبائي، محمد القيمة مراقب الترصد، ثروت عبد الفتاح مراقب اول.وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرضى الحصبة والحصبة الألمانية بالمجان للأطفال المصريين وغير المصريين (المقيمين على أرض مصر)، خلال الفترة من 8 حتى 26 من مارس الجاري.

وتأتي هذه الحملات فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للنهوض بالصحة العامة والمجتمعية التى تساهم بشكل فعال فى تحقيق التنمية المستدامة.
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
دورات تدريب للعاملين بصحة المحلة استعداد للحصبة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مصر تنميه الصحة التطعيم ضد الحصبة اخبار

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