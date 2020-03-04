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النيابة تستدعي معاون مباحث "البساتين" في واقعة مقتل مسجل خطر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:20 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة، في واقعة مقتل مسجل خطر على يد معاون مباحث قسم شرطة البساتين.

وأمرت النيابة باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير معاون مباحث القسم وأيضًا شهود العيان في الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة ضابط الشرطة المذكور والقوة المرافقة له، وعقب وصول القوات لمكان البلاغ حاول المسجل خطر التعدى على رجال الشرطة.


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الكلمات المفتاحية

مقتل مسجل خطر مباحث قسم البساتين النيابة البساتين

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