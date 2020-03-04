ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع السادس على التوالي

كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 28 فبراير، لتصل إلى 444.1 مليون برميل.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو 2.8 مليون برميل.





في حين تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.





وصعد سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 0.9 بالمائة ليسجل 52.34 دولار للبرميل.





وارتفع سعر العقود الأجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 1.7 بالمائة ليسجل 47.97 دولار للبرميل.