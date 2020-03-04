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والدة البطل الرائد محمد وهبة:"ابني استشهد بعزة.. وعشماوي مات بخسة"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:15 م
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بوابة الفجر
هدير حمزة
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أعربت والدة الشهيد الرائد محمد وهبة، الذي استشهد في أحد العمليات الإرهابية التي قام بتنفيذيها الإرهابي هشام عشماوي، والذي تم تنفيذ حكم الإعدام عليه فجر الثلاثاء، السيدة همت عبد الخالق، قائلة:" فرحتنا الليلة كبيرة جدا، وحق إبني رجع، والحمد لله إبني ممتش إبني استشهد وهو في مكانة كبيرة جدا عند ربنا، أبنائنا الشهداء ماتوا بعزة ولكن هو واللي زايوا ماتوا بخسة".

وأضافت بصوت يملؤه الفرح والاشتياق لنجلها، أنها شعرت بارتياح كبير عند تنفيذ الحكم وتمنت لو أنه يمكن إعدام "عشماوي" بعدد الشهداء الذي تسبب في وفاتهم، وتابعت: "جزء كبير من حق إبني رجع النهارده، والجزء الباقي هيرجع بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي والأجهزة الأمنية".

وأعلن المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي، صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي.
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هشام عشماوي عشماوي

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