"برلماني" عن إعدام هشام عشماوي: "الشنق قليل عليه"

علق اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، على إعدام الإرهابي هشام عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، قائلا: "دا قصاص ربنا سبحانه وتعالى والشنق شئ قليل عليه بالنسبة للجرائم التي ارتكبها".



ووجه "الجاحر" في تصريح إلى بوابة الفجر، رسالة إلى أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم وأنفسهم من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مؤكدًا أن خبر إعدام الإرهابي هشام عشماوي اثار ارتياح قلوب أسر الشهداء والعالم العربي، وتعد رسالة إلى جميع من تسول إليه نفسه بأن يضر بأمن مصر أو يقوم بعمليات إرهابية.



وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدة.



وكتب المتحدث على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".



