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الأهلي يحدد موعد حسم ملف التجديد لسليمان وفتحي وعاشور

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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استقر جهاز الكرة بالنادى الأهلى، على فتح ملف تجديد عقود الكبار الثلاث في الفريق وليد سليمان، وأحمد فتحى، وحسام عاشور في نهاية شهر مارس الجاري.

وسيبدأ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، في مناقشة هذا الملف بشكل كامل في نهاية هذا الشهر، من خلال عرض شروط الأهلى على الثلاثى ومحاولة الوصول لاتفاق مع اللاعبين.

وكانت الفترة الماضية شهدت جس نبض من إدارة الأهلى مع اللاعبين لمحاولة الإبقاء عليهم، وهناك تمسك واتفاق من كبار الفريق برفض فكرة التجديد لمدة موسم واحد، وهناك رغبة لتمديد العقد ولكن لمدة موسمين.

ويمتلك جميع كبار النادى الأهلى، عروضًا خارجية فى الوقت الحالى سواء من الدورى المصرى، أو من الخليج.

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