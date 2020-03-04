ننشر سبب نقل رئيس مدينة ملوي ونوابه

أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارًٍا بحركة محليات محدودة، حيث شملت الحركة إلحاق رئيس مدينة ملوي للعمل بديوان عام المحافظة "بإدارة بناء وتنمية القرية"، بصفة مؤقتة، لحين إتمام التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.



كما قرر المحافظ أيضًا نقل نائبي رئيس مركز ملوي، للعمل كنواب بمركزي أبوقرقاص وديرمواس، وكذلك تكليف نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي.



جاءت قرارات المحافظ عقب التنسيق مع رئيس قطاع الامانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، بسبب تقاعس رئيس مدينة ملوي ونائبيه في إصدار وتنفيذ قرارات الإزالة وكذلك عدم تنفيذ أعمال الإزالات في المهد.



شدد المحافظ، على جميع رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف، وسيتم محاسبة المقصرين فورًا، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على شبكات المرافق بالمحافظة.



وأكد المحافظ أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة يؤدى إلى زيادة حالات التعدي ويساهم في قيام المخالفين باستكمال عمليات البناء، ما يشكل صعوبة أمام الجهات التنفيذية في الإزالة.