Advertisements
Advertisements
Advertisements

ننشر سبب نقل رئيس مدينة ملوي ونوابه

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - هناء البشيري
Advertisements
أصدر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، قرارًٍا بحركة محليات محدودة، حيث شملت الحركة إلحاق رئيس مدينة ملوي للعمل بديوان عام المحافظة "بإدارة بناء وتنمية القرية"، بصفة مؤقتة، لحين إتمام التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن.

كما قرر المحافظ أيضًا نقل نائبي رئيس مركز ملوي، للعمل كنواب بمركزي أبوقرقاص وديرمواس، وكذلك تكليف نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص للعمل نائبًا لرئيس الوحدة المحلية لمركز ملوي.

جاءت قرارات المحافظ عقب التنسيق مع رئيس قطاع الامانة العامة للمحليات بوزارة التنمية المحلية، بسبب تقاعس رئيس مدينة ملوي ونائبيه في إصدار وتنفيذ قرارات الإزالة وكذلك عدم تنفيذ أعمال الإزالات في المهد.

شدد المحافظ، على جميع رؤساء المراكز والأحياء بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة للعقارات المخالفة والقضاء على أي مخالفة وعدم السماح لأي مقاول بالبناء بدون ترخيص ومخالفة اشتراطات البناء، مؤكدا أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقاعس في هذا الملف، وسيتم محاسبة المقصرين فورًا، وذلك للقضاء على ظاهرة البناء المخالف التي تمثل خطورة على أرواح وممتلكات المواطنين كما أنها تشكل ضغطا كبيرا على شبكات المرافق بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن عدم تنفيذ قرارات الإزالة يؤدى إلى زيادة حالات التعدي ويساهم في قيام المخالفين باستكمال عمليات البناء، ما يشكل صعوبة أمام الجهات التنفيذية في الإزالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ملوي مصر تنميه اخبار

أخبار تهمك

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ ساعتين

لايبزيج يحسم مصير فيرنر من عروض برشلونة وليفربول

منذ ساعة و 13 دقيقة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ ساعتين

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبو برشلونة ينقلبون على كيكي سيتين

منذ أقل من ساعتين

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 12 ساعة

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ حوالي 3 ساعات

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ 37 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

إزالة 5 حالات تعدي ضمن الموجة العاشرة ببني مزار في المنيا

إزالة 14 حالة تعد ضمن الموجه العاشرة بملوي في المنيا

"محلية بني سويف" تتصدي للبناء المخالف.. ورئيس المدينة: لن نستثنى أحدًا (صور)

شاهد.. العقار المخالف الذي أجبر محافظ المنيا بالإطاحة برئيس قرية في ملوي

محافظ المنيا يقٌيل رئيس قرية بني حسن الشروق للتقصير والإهمال

حملات مكبرة لاستكمال رفع الإشغالات بشوارع مدينة المنيا "صور"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

قرار مفاجىء ضد جماهير الزمالك قبل مواجهة الترجي

06:30 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة صن دوانز

05:53 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status