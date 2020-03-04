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محمود حجازي يروج للحلقة الأخيرة من مسلسل "الأخ الكبير"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:27 م
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محمود حجازي
محمود حجازي
روان هيثم محمد
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نشر الفنان محمود حجازي، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام''.

وظهر "حجازي"، في هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل ''الأخ الكبير"، مرتديا جاكت من اللون الجملي وكاب على رأسه من اللون الأسود.

وكتب "حجازي" على هذه الصورة قائلا: "النهارده الحلقة الأخيرة من مسلسل الأخ الكبير، كريم ممكن يعمل ايه والحلقة الأخيرة فيها مفاجأت كتير ها هيحصل فيها ايه!؟".
 
وعلق أحد المتابعين عليه قائلا: "مش عارف ليه حاسس ان اللواء هيبقى ورا كل ده، منتظرين الحلقة وبشدة".

وفي سياق أخر قدم "حجازي" العديد من المسلسلات منها عوالم خفية، مريم، ونوس، الطبال، القيصر، أبو العروسة، الأخ الكبير.

وشارك "حجازي" في عدة أفلام منها سوق الجمعة، حرب كرموز، هروب اضطراري.
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