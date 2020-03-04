تعين ميسا قرعة مديرًا فنيًا لمركز "بيركلي"

انتقلت مؤخراً الفنانة المتميزة ميسا قرعه الى دولة الأمارات العربية المتحدة وتحديدا للعاصمة أبو ظبي لتكمل مسيرة التألق والنجاح حيث تم تعينها مديراً فنياً لمركز"بيركلي" أبوظبي حيث ستقوم ميسا على نقل خبراتها كفنانة مميزه وطالبة سابقه في كلية بيركلي العالمية.

ووصفت قرعه اختيارها لهذا المنصب قائلة: "انه لشرفٌ كبير ومسؤولية سأعمل جاهدة لتحملها بأفضل شكل لتمكين العالم العربي من تحقيق أقصى استفادة من التجربة التعليمية الرائدة لكلية "بيركلي" العالمية، ونقل خبراتها وبرامجها الفنية المتعددة والتي سيقدمها عدد من أبرز المتخصصين في مختلف جوانب الموسيقى للمنضمين للدراسة من الإمارات والمنطقة والعالم.

وأضافت ميسا "تمنيت دوماً أن تتاح الفرصة لكلية "بيركلي" لتقديم برامجها ونقل خبراتها العريقة للعالم العربي، وأن "بيركلي" أبوظبي ستشكل جسر ثقافة فني بين الشرق والغرب. وأكدت أنها ستعمل من خلال منصبها الجديد للاستفادة من خبراتها وخلفيتها الثقافية الخليط بين العالمين العربي والغربي من أجل دعم مساعي هذه المؤسسة الفنية المرموقة لتوسيع شبكة حضورها العالمي في أحد أكثر المناطق ذات التنوع الثقافي والفني للوصول بسهولة للمواهب الشابة في المنطقة.

وأشارت لكونها خريجة سابقة لكلية "بيركلي"، وأن الكلية خرجت على امتداد مسيرتها الطويلة عدد من أهم وأبرز الأسماء الفنية الحائزة على جوائز عالمية مرموقة، مثل المنتج والمؤلف الموسيقي الأمريكي الأيقونة كوينسي جونز الحائز على 28 جائزة "جرامي"، والمغني والمؤلف الموسيقي تشارلي بوث ، والمنتجة والممثلة ومغنية البوب و"آر آند بي" الأمريكية ديانا روس الحائزة على جائزة "جرامي" وجائزة الأوسكار" العالمية، والمغني الأمريكي جون ماير وغيرهم من أساطير الموسيقى والذين يشكلون مصدر الهام للموسيقيين الشباب.

تمتاز ميسا بخليط ثقافي وفني يجمع بين العالمين العربي والغربي. كما تمتلك صوت موسيقي مميز وحضور جذاب وقدرة فائقة على غناء الموسيقى البوب الغربية ، والأوبرا، والروك والعديد من الأغاني التراثية العالمية، فضلاً عن قدرتها على الدمج بين الألوان الغنائية والموسيقية المختلفة.

ولدى ميسا العديد من الأعمال الغنائية المميزة في مسيرتها أبرزها مؤخراً أغنية "Call me a stranger" التي قدمتها خلال حفل اطلاق ألبومها الغنائي "Simple Cure" في مبنى "الكابيتول ريكوردز" المرموق في قلب هوليوود بحضور نخبة من الوجوه الفنية العالمية، حيث تشكل هذه الأغنية صرخة تسعى من خلالها قرعه لتغيير الأفكار المغلوطة التي يكوّنها الغرب عن العالم العربي. كما اقتحمت ميسا عالم بوليود من أوسع أبوابه بتعاونها مع الفنان الهندي الأيقونة "أر رحمان" من خلال أغنيتها "Hayati" التي مزجت بإبداع بين الراب والغناء العربي واللحن الهندي، حيث تصدرت قائمة الأغاني الأكثر تنزيلاً في تطبيق "أبل ميوزك" في الهند.

وكان لقرعه بصمة مميزة في هوليود من خلال تقديمها للنسخة المعرّبة من أغنية "White Rabbit " ضمن الموسيقى التصويرية للفيلم الأمريكي الشهير " American Hustle" الحاصل على 10 ترشيحات للأوسكار والتي حازت على شهرة واسعة بين الجمهور. كما تعاونت مع عدد من أهم الأسماء الموسيقية مثل عازف الساكسفون والإيقاع والغيتار سكوت بايدج الذي ارتبط اسمه بالفرقة الشهيرة "بينك فلويد"، والمدير الموسيقي السابق لفريق الفنان دفيد بوي ، ومغني الأوبرا العالمي التينور بلاسيدو دومينغو وغيرهم من أشهر الموسيقيين في العالم.

وقدمت ميسا بصوتها العذب عدة أعمال فنية للصغار باللغة العربية بالتعاون مع برنامج الأطفال الشهير في العالم العربي "افتح يا سمسم" مثل أغنية "الأحرف العربية" التي لاقت نجاحاً كبيراً وحققت أكثر من 29 مليون مشاهدة، وكذلك تقديم أغاني "الفصول الأربعة "وأطفالاً نخرج للدنيا". كما شاركت في إحياء الحفلة الختامية لمهرجان أبوظبي 2015، أحد أهم المهرجانات الموسيقية والفنية في المنطقة، حيث أطربت جمهور أبوظبي على مسرح قصر الإمارات بتقديم عدد من أجمل الأغاني العربية والعالمية بأدائها الموسيقى الآسر وأحاسيسها الفنية العميقة برفقة نخبة من أشهر الموسيقيين العرب والأجانب الحائزين على جوائز عالمية مرموقة.

وبرزت الموهبة الموسيقية الفذة لميسا قرعه منذ سنوات طفولتها الأولى، والتحقت بالدراسة في كلية "بيركلي" للموسيقى في بوسطن عام 2008 لتتخرج منها عام 2012. وخلال سنوات مسيرتها الدراسية في "بيركلي" التقت ميسا وتعاونت مع العديد من أبرز الأسماء الموسيقية والفنية العالمية، كما صدحت بصوتها المتميز في عدد من أهم وأعرق القاعات الفنية العالمية.

من الجدير ذكره ان ميسا ستكمل مسيرتها الفنية في الغناء والموسيقى الى جانب مهامها كمدير فني للمركز كما وستقوم بالإعلان عن عدد من الحفلات ومشاريع التعاون الفني المشترك مع بعض المؤسسات العربية في المنطقة خلال الأشهر القادمة.