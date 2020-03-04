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غدًا.. سلاف فواخرجي ضيفة إنجي علي في برنامج "أسرار النجوم" على نجوم FM

الأربعاء 04/مارس/2020 - 06:11 م
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سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
الفجر الفني
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تستضيف الإعلامية إنجي علي، غداً، الفنانة المتألقة سلاف فواخرجى فى برنامج "أسرار النجوم" على محطة وراديو نجوم FM 100.6  الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة العاشرة مساءً.


سلاف فواخرجى ممثلة سورية، أبنه الناقد السينمائى الكبير السورى محمود فواخرجى ومتزوجة من الممثل السورى وائل رمضان ولديها من الأبناء على وحمزة درست بكلية الاداب جامعة دمشق قسم الآثار كما إلتحقت بمعهد أدهم إسماعيل للفنون التشكيلية، بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث عرض عليها المخرج (ريمون بطرس) أن تلعب دور البطولة في فيلم (الترحال)، ثم قدمت فيلم (نسيم الروح) مع المخرج (عبد اللطيف عبد الحميد)،  للتوالى أعمالها بعد ذلك وخاصة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت بها (أسمهان، ولادة من الخاصرة، كليوبترا، عصي الدمع)، ومن الأفلام (حليم، ليلة البيبي دول، هوى) وأخير مسلسل خط ساخن مع الفنان حسين فهمى.

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