فبراير ليفربول الأسود.. عوامل عجلت بالفشل في شهر الحسم

بنهاية شهر يناير الماضي، كانت جماهير نادي ليفربول الإنجليزي تستعد بالإحتفاء بفريقها البطل والذي قضى خلال الموسم الماضي واحداً من مواسمه التاريخية بعد التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام والإنطلاقة الأروع في بطولة الدوري الانجليزي أنقلب حال ليفربول الإنجليزي بغضون شهر واحد، بعد سلسلة من الهزائم الحاسمة، بعد أن قضى أشهر مسيطرا على كرة القدم العالمية.









البداية كانت مطلع الشهر الماضي، عندما بدا ليفربول بلا حول ولا قوة، أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، بذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ليعقد المهمة عليه بالهزيمة 0-1، ثلاث هزائم قاسية، في مبارياته الأربع الأخيرة، بينها انتصار وحيد بشق الأنفس على ويست هام المتواضع، وجاءت هزيمة ليفربول أمام تشلسي، مساء الثلاثاء، التي أقصته من كأس الاتحاد الإنجليزي، لتدق ناقوس الخطر، وتضع "الريدز" في حالة أزمة حقيقية.









30 عام من الحرمان

غياب لقب الدوري عن "الريدز" لـ30 عاما، صنع حالة من الهوس بين المشجعين، الذين أرادوا تحقيق البطولة بأي شكل من الأشكال، و"كسر النحس" المتواصل.





وبعد خسارتهم اللقب بفارق نقطة واحدة الموسم الماضي، لصالح مانشستر سيتي، أصبح هدف تحقيق الدوري هو الأول والأخير للنادي، حتى وأن جاء على حساب جميع البطولات الأخرى.





رغبة الدوري القوية دفعت المدرب الألماني يورغن كلوب، للتركيز على البطولة بشكل خاص، خاصة مع ابتعاده بالصدارة مع مرور الأشهر، الأمر الذي دفعه لتهميش بطولتي الكأس في إنجلترا، وحتى دوري أبطال أوروبا، التي تعرض فيها لهزائم متكررة.





ضعف البدلاء

بالرغم من قوة عناصره الأساسية، إلا أن ليفربول يمتلك دكة بدلاء "هشة" جدا، بلاعبين ذوي إمكانيات محدودة، على عكس الفرق الكبيرة مثل مانشستر سيتي وريال مدريد وبايرن ميونيخ، التي تمتلك بدلاء على مستوى عال جدا.





ضعف البدلاء أدى لغياب الخيارات في بعض المباريات، التي يتعرض فيها النجوم للإصابة أو لانخفاض طبيعي في المستوى، الأمر الذي بدا جليا أمام واتفورد، بدخول المدافع البديل ديان لوفرين، الذي عوض جو غوميز المصاب، وكان من أسابا الهزيمة الكبيرة.





عامل الخبرة

بالرغم من تألقهم الملحوظ في الأعوام الأخيرة، إلا أن لاعبي ليفربول يفتقرون لخبرة المنافسة على البطولات الكبيرة، حتى قبل عامين.





قبل الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2018، لم يسبق لأي من نجوم الفريق المنافسة على لقب كبير، مثل الدوري المحلي أو دوري الأبطال، لكن كلوب جاء ليغير ذلك.





فالمدافع فيرجل فان دايك كان لاعبا بساوثهامبتون قبل 2018، وبجواره كان ساديو ماني في النادي الإنجليزي، أما محمد صلاح فلم يستطع تحقيق الألقاب مع روما أو فيورنتينا، والنجم روبرتو فيرمينو، كان حلمه الوصول لأي بطولة أوروبية مع هوفنهايم الألماني.





طريقة لعب كلوب



يؤدي أسلوب لعب ليفربول الذي وضعه كلوب، لإرهاق متوقع مع مرور الموسم، فهو يتسم بالزخم الهجومي العالي، والضغط المستمر على الخصم، والركض باستمرارية في أرض الملعب، وصعود الأظهر للهجوم.



