مصطفى حدوتة لـ"الفجر الفني": "عود البطل مسجله بالمصنفات من يناير.. واللي عايز يتشهر يجيلي بدل السرقة"

قال مصطفى حدوتة، مؤلف مهرجان "عود البطل"، إن برومو المهرجان طرح منذ شهر يناير، متهمًا حسن جاكسون مؤدي مهرجان "خطفتني"، بسرقه التوزيع، وفكرة "عود البطل".





واكد "حدوتة"، في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، على أن كلمات مهرجان "عود البطل"، قام بتسجيلها بالمصنفات، فور طرح البرومو الترويجي، مضيفًا أن "جاكسون"، ومؤلف مهرجانه، قامو بسرقه فكرة الأغنية لحصولهم على شهرة فقط.





وفي سياق متصل، وجه الشاعر مصطفى حدوتة، لصناع "خطفتني"، قائلًأ: "لو عاوزين تشتهرو تعالولي وانا اشهركو، وياريت لو تتعبو شوية بدل متسرقو مجهود غيركو، ولو على الكلام مصطفى حدوتة بحر كلام مبيخلص"_ على حد قوله.



