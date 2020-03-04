بعد واقعة سارابيا .. من هو "الرجل الثاني" في أندية الليجا

أصبح إيدير سارابيا، مساعد المدرب الإسباني كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة حديث الساعة في الصحافة الإسبانية، بعد واقعته الشهيرة خلال مباراة الكلاسيكو الماضية بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو وحسمها النادي الملكي بهدفين دون رد.





وكشفت لقطات الإعادة، تلفظ سارابيا بعبارات حادة للاعبي برشلونة خلال المباراة، وعلى رأسهم نجم الفريق ليونيل ميسي.





ونشرت صحيفة ماركا الإسبانية اليوم، تقريراً يكشف من خلاله "الرجل الثاني" في جميع أندية الليجا والتي يبلغ عددها 20 فريقاً.





دافيد بيتوني (ريال مدريد)

يعرفه زيدان جيداً منذ أن لعبا سوياً في صفوف فريق كان الفرنسي للشباب، ورغم عدم إستكمال مشواره مع كرة القدم، إلا أنه لم يفقد الإتصال بزيدان.





إيدير سارابيا (برشلونة)

نشأ في أكاديمية فياريال، ويعد إبن نجم فريق أتليتيك بلباو السابق مانو سارابيا، أحضره سيتين لمساعدته في فريق لاس بالماس، وأكملا المشوار في ريال بيتيس ثم برشلونة.





بابلو سانز (أشبيلية)

مساعد جولين لوبيتيجي، لعبا سوياً في صفوف رايو فايكانو، وعملا سوياً في بورتو وريال مدريد ثم أشبيلية.





باتريسيو مورينو (خيتافي)

الرجل الثاني للمدرب خافيير بوردالاس، كان لاعباً في أندية أليكانتي وهيركوليس وإلتشي، قبل أن يتولى تدريب إحدى الأندية المغمورة، ويلتحق ببوردالاس هذا الموسم.





مانو بورجوس (أتليتيكو مدريد)

لعب مساعد دييجو سيميوني مع مدربه في فريق أتليتيكو مدريد ومنتخب الأرجنتين، ودربا أندية كاتانيا الإيطالي وراسينج سانتاندير الإسباني، قبل تجربة الروخي بلانكوس.





ميكيل لاباكا (ريال سوسيداد)

كان أحد أفراد الفريق قبل إعتزاله عام 2013، وقام بالإشتراك في تدريب الفريق الثاني لريال سوسيداد، قبل أن يتم تصعيده لفريق الأول.





أوسكار ألفاريز (فالنسيا)

تزامل مع مدرب الفريق الحالي ألبيرت سيلاديس في فريق الشباب لريال مدريد في فترة التسعينات، قبل أن يترك الفريق ويخوض تجارب في عدة أندية مغمورة، ليعود كمدرب مع سيلاديس مرة أخرى.





كيكي ألفاريز (فياريال)

شقيق أوسكار ألفاريز المدرب المساعد لفالنسيا، لكنه قضى معظم مسيرته كلاعب في أكاديمية برشلونة، والتي تخرج منها للعب مع فياريال، وعاد لبرشلونة ولكن كمدرب، قبل أن يندبه زميله خافي كاييخا.





راؤول إسبينولا (غرناطة)

قضى مسيرته كلاعب في عدة أندية مغمورة، ثم تقابل مع مدربه الحالي دييجو مارتينيز في تدريب فريق يدعى "أريناس" قبل التوجه نحو غرناطة.





باتشي فيريرا (أتليتيك بلباو)

ساعد مدربه الحالي جايزكا جاريتانو في أندية إيبار وبلد الوليد وديبورتيفو لاكورونا، ثم أتليتيك بلباو.





توني لوبيز (ليفانتي)

هو مساعد شقيقه "باكو لوبيز" مدرب ليفانتي الحالي، وتزاملا في تدريب أندية قرطبة وفياريال ب وأكاديمية ليفانتي.





بيتور ألكييزا (أوساسونا)

كان لاعباً مشهوراً في أندية ريال سوسيداد وأتليتيك بلباو، وبدأ مسيرته في مدرب مع ريال مدريد، قبل أن يجتمع مع مدربه الحالي ياجوبا أراساتي في تدريب نومانسيا عام 2015 وحتى الآن.





خافي كابيلو (ألافيس)

إجتمع بمدربه الحالي لويس زوبيليدا في عام 2017، ودرب عدة أندية مغمورة في السابق، قبل أن يتولى مساعدة كلاً من أسير جاريتانو وأبيلاردو.





خيمي توراس (ريال بيتيس)

كان ضمن طاقم تدريب برشلونة في عام 2013 مع الراحل تيتو فيلانوفا، قبل أن يجتمع بمدربه الحالي في بيتيس، روبي.





دييجو ريبيرا (بلد الوليد)

مساعد المدرب سيرجو جونزاليس، وكان قد عمل معه للمرة الأولي عام 2014 في فريق إسبانيول.





إيناكي بيا (إيبار)

إجتمع بمدربه لويس مينديليبار للمرة الأولى في تدريب ليفانتي، ثم إيبار، بعد أن قضى مسيرته كلاعب في عدة أندية مغمورة.





روجر جارسيا (سيلتا فيجو)

شقيق مدربه الحالي أوسكار جارسيا، قضى حياته كلاعب بين أندية برشلونة وأياكس وإسبانيول.





داني بيندين (ريال مايوركا)

درب فريق تشيريز في عام 2015، قبل أن يستعين به فيسنتي مورينو مدرب مايوركا الحالي في جهازه.





توني أمور (ليجانيس)

مساعد المكسيكي خفيير أجيري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عملا سوياً في نادي الوحدة الإماراتي قبل أن يجتمعا مجدداً في ليجانيس.





توماس هيرفاس (إسبانيول)

تقابل مع مدربه الحالي كارلوس أبيلاردو للمرة الأولى في تدريب فريق سبورتنج خيخون ب، قبل أن يستكملا المشوار سوياً في إسبانيول.