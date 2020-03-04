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موسيمانى يرد على صعوبة مباراة الإياب أمام الأهلي بتصريح ناري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:17 م
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موسيمانى
موسيمانى
الفجر الرياضي
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أكد بيتسو موسيمانى المدير الفنى لنادى صن داونز الجنوب إفريقى، على صعوبة دخول فريقه مواجهة الأهلى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا متأخرًا بثنائية نظيفة.


وقال موسيمانى فى تصريحات صحفية، إذا قلت إننى لا أستطيع تسجيل هدفين أمام الأهلى سأخسر وظيفتى، وأنا أحتاج إليها لذا سأقول إننا نستطيع تسجيلهم، فى إحدى المباريات سجلنا 11 هدفً. 

وأضاف المدير الفني لفريق صن داونز، الفرصة التى أتيحت لفريقه فى بداية مباراة الذهاب أمام النادى الأهلى كان من شأنها أن تقلب الموازين لو نجح فريقه فى تسجيلها.

ويستعد النادى الأهلى لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقى، السبت المقبل، فى إياب الدور ربع النهائى لدورى أبطال إفريقيا.
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