محافظ الفيوم يكرم الرياضيين المتميزين من ذوي الهمم

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الإحتفال الذى نظمة نادي متحدي الإعاقة لتكريم المتميزين رياضيًا بنادي محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائبة نشوى حسين عضو مجلس النواب، والأستاذ محمود أمين رئيس مجلس إدارة نادى متحدي الإعاقة، وممثلي الأزهر والكنيسة والجمعيات الأهلية ومقرر المجلس القومي للمرأه ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.



فى كلمته، أعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لحضور هذا الإحتفال لتكريم المتميزين رياضيًا من ذوي الهمم وأبناء نادي متحدي الإعاقة بالفيوم، مؤكدًا أن الدولة ممثلة في قيادتها السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بهم، مضيفًا اننا نسعى لوضع ذوي الهمم في المكانة التي يستحقونها.



وعبر المحافظ عن شكرة للنائبة نشوى حسين لجهدها ودورها الدائم لخدمة ذوي الهمم، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجانب المتميزين فى كافة المجالات بجانب المتميزين والمتفوقين علميًا، مؤكدًا دمج ذوي الهمم مع فئات المجتمع.



وفي نهاية الحفل قام محافظ الفيوم بتسليم الدروع التذكارية والهدايا الرياضية للمتميزين رياضيًا من أبناء نادي متحدى الإعاقة وتكريم عدد من الداعمين لهم.