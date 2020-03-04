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ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:16 م
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بوابة الفجر
سمر السيد
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، حملة علي المصانع والمنشآت الغذائية بمركز بلبيس، أسفرت جهود الحملة عن ضبط ٩ طن مخللات بواقع ٦٠ برميل، زنه البرميل ١٥٠ كجم، وذلك لعدم وجود أي بيانات عليها.

كما تم إعدام طن و٢٠٠ كجم عبارة عن ٦ برميل هوالك إنتاج مخللات، وعدد ٦٠٠ علبة مخلل "زيتون، فلفل، وليمون" لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير المحاضر للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار تكثيف الجهود المبذولة من إدارة مراقبة الأغذية علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة لضمان وصول غذاء آمن للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة.
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
ضبط ٩ طن مخللات وإعدام أكثر من طن بمصنع في بلبيس
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