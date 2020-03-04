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لاعبو برشلونة ينقلبون على مدرب برشلونة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:14 م
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مباراة برشلونة
مباراة برشلونة
أحمد عصام
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شن لاعبي نادي برشلونة هجوما لاذعًا على كيكي سيتين مدرب الفريق وذلك عقب الخسارة من فريق ريال مدريد في المباراة التي أقيمت على ملعب السانتياجو برنابيو في الدوري الاسباني.

وأشارت تقارير إسبانية حسب ‏راديو كاتالوينا، إن الأسماء الثقيلة في غرفة ملابس البارسا لم تعد تؤمن بقدرات كيكي سيتين في قيادة الفريق.

حيث ردد اللاعبين بعض الجمل بعد الخسارة في الكلاسيكو وقالوا : "كيكي سيتين لا يعرف كيف يسير بهذا الفريق، وهذا البارسا كبير عليه".

وواجه المدرب الإسباني العديد من المواقف الصعبة منذ توليه قيادة الفريق، حيث خسر في فالنسيا وأمام ريال مدريد في الليجا وفقد الصدارة، وأيضاً ودع بطولة كأس ملك إسبانيا.

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