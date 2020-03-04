حقيقة تعويض شريف إكرامي بحارس انبي.. الأهلي يجيب

كشفت لجنة الكرة بالنادي الأهلي ، عن عدم دخولها في مفاوضات مع محمود جاد حارس مرمى فريق إنبى، للحصول على خدماته لتعويض رحيل حارس الفريق المخضرم شريف إكرامي بنهاية الموسم الحالي .