بدء جلسات منتدى شباب نجع حمادي في أول نسخة محلية (صور)



وشهد حفل التدشين عدد من الفقرات والتي بدأت بالسلام الجمهوري، وقراءة القرآن الكريم، وعرض فيديو تسجيلي عن الإجتماعات التنسيقية للمنتدى، وكلمات من ماجد طوبيا، المشرف العام على المنتدى، وصلاح سليم، عضو اللجنة التنسيقية للمنتدى، وسمير عبدالغني المنسق العام.



وقال الدكتور سمير عبد الغني، المنسق العام للمنتدى، إن الأيام الماضية شهدت جلسات مكثفة للجنة التنسيقية لمنتدى شباب نجع حمادي، في نسخته الأولى، وفي الفترة من 4 إلى 6 مارس 2020م المقبل، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تشكيل اللجان النوعية المشاركة في فعاليات المنتدى.



وانطلقت فعاليات منتدى شباب نجع حمادي الأول، اليوم وتستمر إلى ٦ مارس ٢٠٢٠ بقاعة طوبيا بكورنيش النيل، والذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب لتولي المناصب القيادية، والقيام بفتح ملفات تهم المجتمع وتساهم في وجود أفق جديد، وطرح أفكار إبداعية من شأنها أن تخلق جوا صحيًا مناسبًا.



كما يهدف المنتدى، إلى جعل الشاب يفكر وبشكل جماعي (داخل فريق عمل) في إيجاد حلول صحيحة، وخلق جو صحي من النقاش والاستماع إلى الرأي والرأي الآخر، وتدريب الشباب على كيفية التدرج في حل المشكلات ووضعها على طريق التنفيذ العملي.



وتتضمن أهداف المنتدى إعداد مجتمع أفضل بعيد عن السلبيات به أفكار حديثة إبداعية، واعتناق فكر التحديث ولكن للأفضل من أجل بلد إيجابي متطور، والوقوف على إمكانيات ذوي الهمم وتنمية مهاراتهم، وإعمال العقل والتفكير في إيجاد حلول من شأنها رفع شأن الوطن.



جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاهتمام بالشباب وإعدادهم مهنيًا وثقافيًا وسياسيًا ودينيًا، لبناء مستقبل أفضل.



انطلق منذ قليل أولى فعاليات منتدى شباب نجع حمادي، النسخة المحلية لمنتدى شباب العالم، في شمال محافظة قنا.