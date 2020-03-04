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خبر سار للأهلي قبل موقعة صن داونز النارية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:12 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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زف الجهاز الطبى للنادى الأهلى، اليوم الأربعاء، خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء قبل موقعة صن داونز النارية، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

وأكد الجهاز الطبي، جاهزية جميع لاعبى الفريق لمواجهة صن داونز، السبت المقبل.

 

وأوضح الجهاز الطبى للنادى الأهلى، أن جميع اللاعبين المسافرين مع بعثة المارد الأحمر فى جنوب إفريقيا، على أتم الاستعداد لخوض المواجهة الحاسمة أمام صن داونز.

 

وأشار الجهاز الطبي، إلى ان على معلول الظهير الأيسر للأهلى فى المران الجماعى، مساء اليوم الأربعاء، على مجمع ملاعب بريتوريا بعدما تعافى من إجهاد بسيط على مستوى العضلة الأمامية.

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