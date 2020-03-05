Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الصورة الصحفية".. من البداية إلى العصر الرقمي

الخميس 05/مارس/2020 - 07:42 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
مارينا بشارة
Advertisements
تعتبر الصورة في الصحافة مصدرًا مؤثرًا على الخبر، إذ تعد من أهم العوامل في إجادة خبر جيد، وعرفت على أنها تعبر عن ألف كلمة، وتحل اليوم "4 مارس" ذكري نشر أول صورة صحفية في العالم، في صحيفة "ذا دايلي جرافيك" بنيويورك، عام 1880.

وشهدت مجالات الطباعة والتصوير في الفترة الممتدة من 1880 إلى 1897 تطورًا ملحوظًا بفضل الابتكارات الحديثة، وأصبح بالإمكان إرفاق الصورة مع الخبر، بعد أن كانت الطرق القديمة تستهلك وقتا طويلا قبل أن تختصر التكنولوجيا الحديثة المعاناة اليومية.

منذ 15 عامًا، كان يستخدم المسح الضوئي لصورة ملونة واحدة ونقلها من مكان بعيد إلى مكتب لطباعتها يستلزم نحو 30 دقيقة، ولكن الآن يستطيع المصور الصحفي، الذي يحمل كاميرا رقمية أو هاتف، إرسال صور عالية الجودة في ثوان معدودة، بعد وقوع الحدث.

وفيما يلي تستعرض "الفجر" مراحل تطور الصورة في الصحافة:
نشرت صحيفة "ذا دايلي جرافيك" بنيويورك أول صورة إخبارية يوم 4 مارس عام 1880، واستخدمت تقنية الصوغ النصفي (بدلًا من النقش)، وفى عام 1897، بدأ استخدام آلات الطباعة لإنتاج صور الصوغ النصفي، التي تعمل بكامل سرعتها، ورغم ذلك ظل استخدام النقش في العديد من الأخبار المنشورة بالصحف في الفترة الممتدة من 1897 إلى 1927.

تم ابتكار الصور السلكية لنقل الصور بنفس سرعة انتقال الأخبار ذاتها في عام 1921، لكن لم تكن جميع العناصر متوفرة في ذلك الوقت، حتى ما يعرف باسم "العصر الذهبي" للصحافة المصورة بعد ابتكار كاميرا ليست التجارية المزودة بفيلم 35 ملم في عام 1925، وأول مصابيح الفلاش في الفترة ما بين 1927 و1930.

العصر الذهبي للصحافة المصورة
اشتهرت بعض المجلات بقاعدة عريضة من القراء وشهرة واسعة في فترة الثلاثينات إلى الخمسينات من القرن العشرين، عرفت باسم "العصر الذهبي" للصحافة المصورة، بفضل استخدام هذه المجلات والصحف للتصوير الفوتوغرافي، كما أدت إلى شهرة المصوّرين أمثال: روبرت كابا، ورومانو كاجنونى، وألفريد آيسينشتيت، ومارجريت بورك وايت، ودابليو يوجين سميث.

انتهى العصر الذهبي للصحافة المصوّرة في السبعينيات عندما توقف نشر مجلة "لايف" وغيرها من مجلات الصور الأخرى بسبب منافسة وسائل الإعلام الحديثة، حيث كانت تستقطب أموال الإعلانات اللازمة للحفاظ على انتشارها وتغطية تكاليفها المرتفعة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مارس الصورة الصحفية الصحافة

أخبار تهمك

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 13 ساعة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 17 ساعة

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

منذ حوالي 13 ساعة

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

منذ 42 دقيقة

النيابة تكشف عن تفاصيل جديدة في دهس "صالح جمعة" لشاب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. تعرف على حقيقة استلام وزيرة الصحة علاج لـ"كورونا" من الصين

منذ حوالي 13 ساعة

عقوبات وكمامات وأزمات.. مواقف تُشعل موقعة رادس بين الزمالك والترجي

منذ حوالي 4 ساعات

بسبب زوجها.. مي كساب توجه رسالة شكر لهاني شاكر وأشرف زكي

منذ ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 19 ساعة

برشلونة يحقق مع سارابيا بسبب كلاسيكو الأرض

منذ ساعتين و 28 دقيقة

قرار صارم من كارتيرون.. إستبعاد نجم الزمالك لأسباب تربوية

منذ حوالي 9 ساعات

"الصحة العالمية" تحذر من استخدام العملة الورقية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على السبب الحقيقي وراء عمل ياسمين عبدالعزيز بلوك لشقيقها

منذ حوالي 7 ساعات

تقارير.. قرارات نارية من الكاف ضد الترجي بسبب أحداث مباراة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

منذ ساعة و 28 دقيقة

موضوعات متعلقة

أدب الطفل في الوطن العربي.. كُتَّاب وصحفيون يضعون خطة للدفاع عن "الورقة والقلم"

حكايات اليوم.. ظهور أول صورة في الصحف وميلاد محمد علي باشا

جمال عبدالرحيم: مؤتمر عام لمناقشة أوضاع الصحافة في مصر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:04 ص

الموت يُفجع الفنان أحمد عزمي

أطباء يوضحون خطر "الشيشة في نقل "كورونا".. ويطالبون بحظرها

07:17 ص

ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل موقعة صن داونز

07:57 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

02:14 م

"أمطار متوسطة وشوائب".. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

07:05 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status