مروة ناجي: قصة كليب "لما لاقيتك" إهداء من "لايف ستايلز" وأدين للشركة بالنجاح

صرحت الفنانة مروة ناجي، بعد فترة من التكتم حول أخبار كليبها الجديد "لما لاقيتك"، والذي قامت بتصويره مؤخرًا فى عدة مناطق فى لبنان أن قصة الكليب إهداء من فهد الزاهد صاحب شركة "لايف ستايلز ستوديوز" الشركة المنتجة، مؤكده أن قصة الفيديو كليب مشوقه جدا، وأن الجمهور لن ينصرف عن مشاهدته ولو ثانية واحدة، وسيكون حريص على متابعة أحداثه من بدايتة لنهايته، مشيرة إلى أن قصة الكليب والتى وصفتها بالجميلة جدا لكونها تعتبر فيلم روائي قصير بكل ما تحمله الكلمة من معنى وليست مجرد كليب.

وأعربت ناجى عن سعادتها بتعاونها الثانى مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد تعاونهم الأول فى كليب "حبيت من قلبى"، والذى حقق ملايين المشاهدات مؤكده أنها مدينة للشركة بكل هذا النجاح، حيث أشادت ناجى بمجهود "لايف ستايلز ستوديوز" الكبير فى توفر كل الطاقات والإمكانيات لتقديم أعمال مميزة تظهر بشكل راقى ومحترم يليق بالجمهور المصرى والعربى , وتنضم لأرشيف المكتبة السمعية والبصرية لسنوات عديدة استمرارا لما قدمه عمالقة الغناء العربى، لذلك تعمل الشركة دائما بحب حيث توفر أفضل الإمكانيات لتخرج الأغنية أو الكليب فى أفضل صورة.

من جهة أخرى أشادت ناجى بالمجهود الذى بذله المخرج اللبنانى المتميز فادى حداد والذى أستخدم أحدث التقنيات التكنولوجية الموجوده فى العالم , لكى يخرج العمل بشكل مبهر ومختلف عن كل الكليبات التى تم طرحها فى الفترة الأخرة , حيث أكد حداد ان كليب " لما لاقيتك " يعتبر من أجمل أعمالة التى قدمها.

كليب "لما لاقيتك" تم تسجيله بإستوديو "صوت الحب" من كلمات أحمد المالكى وألحان مصطفى العسال وتوزيع محمد مجدى وميكس وماستر عمار خاطر وإخراج المخرج الكبير فادى حداد فى ثانى تعاون له مع الفنانة مروة ناجى بعد كليب "حبيت من قلبى" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر طرح "لما لاقيتك" خلال الفترة المقبلة على العديد من القنوات الفضائية بمجرد انتهاء المخرج فادى حداد من استكمال المراحل النهائية للكليب الذى يعتبر نقلة نوعيه للفنانة مروة ناجى.