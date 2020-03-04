Advertisements
Advertisements
Advertisements

البورصة الأمريكية تتعافي بالمستهل

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:06 م
Advertisements
البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية
وكالات
Advertisements
تعافت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد خسائر جلسة الأمس عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة، لتصعد اليوم بدعم من  انتصار "جو بايدن" في الانتخابات التمهيدية للديقراطيين.


ونجح "بايدن" في الفوز بالمركز الأول بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، متجاوزاً السيناتور "بيرني ساندرز" في "الثلاثاء الكبير".

وارتفعت أسهم الرعاية الصحية بأكثر من 3 بالمائة بعد انتصار "بايدن"، حيث يرى المستثمرون أن سياسة بايدن معتدلة على عكس السياسات للمرشحين "ساندرز" والسناتور "إليزابيث وارن"

وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر بالأمس خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بي 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة، مشيراً إلى وجود خطراً على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا.

وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات خلال الشهر الماضي.

وكانت "وول ستريت" تراجعت بوتيرة قوية في ختام تعاملات الأمس، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 780 نقطة من قيمته.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 704 نقطة بصعود بلغت نسبته 2.7 بالمائة ليصل إلى 26622.2 نقطة.

كما صعد "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 1.9 بالمائة إلى 8856.4 نقطة، وارتفع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2 بالمائة مسجلاً 3069.2 نقطة.

وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 97.517.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الحزب الديمقراطي الثلاثاء الكبير البورصة الأمريكية

أخبار تهمك

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. ضربة موجعة لأحلام الترجي التونسي ضد الزمالك

منذ ساعتين

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

لاعبو برشلونة ينقلبون على مدرب برشلونة

منذ 17 دقيقة

ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس

منذ ساعة و 8 دقيقة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البورصة الأمريكية تتعافي بنهاية التعاملات اليوم الخميس

"أيفون 11" يصعد بمؤشرات البورصة الأمريكية في منتصف التعاملات

قرار الفيدرالي يهوي بمؤشرات البورصة الأمريكية

البورصة الأمريكية ترتفع بنهاية التعاملات.. و"ستاندرد أند بورز" يسجل مستوى قياسي جديد

مؤشرات البورصة الأمريكية تغلق على تباين اليوم الأربعاء

البورصة الأمريكية ترتفع في مستهل التعاملات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

03:44 م

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status