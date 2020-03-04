البورصة الأمريكية تتعافي بالمستهل

تعافت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، بعد خسائر جلسة الأمس عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي خفض معدل الفائدة، لتصعد اليوم بدعم من انتصار "جو بايدن" في الانتخابات التمهيدية للديقراطيين.









ونجح "بايدن" في الفوز بالمركز الأول بين المرشحين الديمقراطيين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية، متجاوزاً السيناتور "بيرني ساندرز" في "الثلاثاء الكبير".





وارتفعت أسهم الرعاية الصحية بأكثر من 3 بالمائة بعد انتصار "بايدن"، حيث يرى المستثمرون أن سياسة بايدن معتدلة على عكس السياسات للمرشحين "ساندرز" والسناتور "إليزابيث وارن"





وكان الاحتياطي الفيدرالي قرر بالأمس خفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس ليصل إلى مستوى يتراوح بي 1 بالمائة إلى 1.25 بالمائة، مشيراً إلى وجود خطراً على النظرة المستقبلية للاقتصاد الأمريكي بسبب كورونا.





وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي 183 ألف وظيفة، متجاوزة التوقعات خلال الشهر الماضي.





وكانت "وول ستريت" تراجعت بوتيرة قوية في ختام تعاملات الأمس، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 780 نقطة من قيمته.





وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 704 نقطة بصعود بلغت نسبته 2.7 بالمائة ليصل إلى 26622.2 نقطة.





كما صعد "ناسداك" الذي يغلب عليه الطابع التكنولوجي بنحو 1.9 بالمائة إلى 8856.4 نقطة، وارتفع "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنسبة 2.2 بالمائة مسجلاً 3069.2 نقطة.





وصعد مؤشر الدولار الرئيسي بنحو 0.4 بالمائة ليسجل مستوي 97.517.