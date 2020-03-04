Advertisements
Advertisements
Advertisements

المملكة وسلطنة عمان يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:51 م
Advertisements
علم السعودية وعمان
علم السعودية وعمان
الفجر السعودي
Advertisements

استقبل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، اليوم الأربعاء، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمسقط وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.

ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال الاستقبال، تحيات ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لسلطان عمان.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

هذا وحضر اللقاء سفير المملكة بعمان عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.

‏وأقام وزير المكتب السلطاني الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني، مأدبة غداء على شرف نائب وزير الدفاع ‏والوفد الرسمي المرافق له.

‏وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد وصل سلطنة عمان، في وقت سابق من صباح اليوم؛ حيث كان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

‏وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم سلطنة عمان متوجهًا إلى المملكة، وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سلطنة عمان المملكة السعودية الدولية التطورات الإقليمية

أخبار تهمك

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ نصف ساعة

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس

منذ ساعة و 12 دقيقة

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 37 دقيقة

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لأحلام الترجي التونسي ضد الزمالك

منذ ساعتين

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ نصف ساعة

لاعبو برشلونة ينقلبون على مدرب برشلونة

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

خادم الحرمين الشريفين يستقبل وزير الداخلية بسلطنة عُمان

ممثل سلطان عمان يغادر الرياض بعد مهرجان الإبل

عبدالعزيز بن سعود يصل مسقط لحضور الاجتماع الـ36 لوزراء داخلية مجلس التعاون

نائب وزير الدفاع السعودي يصل العاصمة العمانية في زيارة رسمية

سلطان عُمَان يستقبل نائب وزير الدفاع السعودي

في زيارةٍ رسمية.. نائب وزير الدفاع السعودي يصل الولايات المتحدة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

03:44 م

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status