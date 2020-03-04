المملكة وسلطنة عمان يبحثان التطورات الإقليمية والدولية





استقبل سلطان عُمان السلطان هيثم بن طارق بن تيمور، اليوم الأربعاء ، نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، بمسقط وذلك في إطار زيارته الرسمية لسلطنة عُمان.





ونقل الأمير خالد بن سلمان خلال الاستقبال، تحيات ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لسلطان عمان.





وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بسلطنة عمان، وبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





هذا وحضر اللقاء سفير المملكة بعمان عيد بن محمد الثقفي والوفد الرسمي المرافق لنائب وزير الدفاع، كما حضره من الجانب العماني وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي.





‏وأقام وزير المكتب السلطاني الفريق الأول سلطان بن محمد النعماني، مأدبة غداء على شرف نائب وزير الدفاع ‏والوفد الرسمي المرافق له.





‏وكان نائب وزير الدفاع السعودي قد وصل سلطنة عمان، في وقت سابق من صباح اليوم؛ حيث كان في استقباله وزير ديوان البلاط السلطاني خالد بن هلال البوسعيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عيد الثقفي، والملحق العسكري العميد البحري الركن عبدالله الشدي، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.





‏وغادر نائب وزير الدفاع والوفد المرافق له مساء اليوم سلطنة عمان متوجهًا إلى المملكة، وكان في وداعه عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.



