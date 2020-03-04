عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة





حسم الحارس الألماني أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة مستقبله مع الفريق بشأن رحيله خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة بعد النتائج السلبية الأخيرة للنادي الكتالوني.





وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة كوبيه، إن لا يوجد خطر على مُستقبل شتيجن مع البارسا، حيث تواصل وكيل اعماله مع باريس والبايرن ويوفنتوس، لكن الحارس لن ينتقل اليهم، وأبدى تيرشتيجن سعادته في برشلونة ولديه عقد حتى 2022.





وأوضحت الصحيفة إلى أن الحارس الألماني يركز فقط مع البارسا من أجل تحقيق الألقاب ولا يفكر في الرحيل قبل نهاية عقده.





الجدير بالذكر أن فريق برشلونة قد خسر مباراته الأخيرة أمام فريق ريال مدريد بنتيجة 2-0 في الدوري الاسباني.



