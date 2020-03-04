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إسرائيل تعلن فرض حجر صحي على الوافدين للحد من انتشار كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:58 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، فرض حجر صحي على كل العائدين من فرنسا وألمانيا وإسبانيا للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتفرض وزارة الصحة الإسرائيلية على كل من زار إيطاليا أن يخضع للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، كما تمنع الزائرين القادمين من إيطاليا من دخول البلاد.

وكانت الوزارة شخصت خلال الأسبوعين الماضيين 12 إصابة بفيروس كورونا نصفهم تقريبا كانوا في زيارة إلى إيطاليا، في حين أن هناك الآلاف بالحجر الصحي للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الأربعاء، إصابة 3 إسرائيليين بفيروس كورونا المستجد؛ ما يرفع عدد المصابين إلى 15 شخصا.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تشخيص إصابة 3 إسرائيليين آخرين بالفيروس".

وأشارت إلى أن أحد المصابين عاد في التاسع والعشرين من الشهر الماضي من زيارة إلى إيطاليا وكان في الحجر الصحي المنزلي.

ولم يوضح البيان ظروف إصابة الإسرائيليين الآخرين.، فيما وصف حالتهم الصحية بالطفيفة. 

وسبق لوزارة الصحة الإسرائيلية أن أعلنت خلال الأسبوعين الماضيين تشخيص إصابة 12 إسرائيليا بالفيروس لدى وجودهم خارج إسرائيل.

وجميع المصابين التقطوا الفيروس إما في إيطاليا أو على متن سفينة "دايموند برنسيس" الراسية قبالة شواطئ اليابان.

وتفرض وزارة الصحة الإسرائيلية على كل من زار إيطاليا أن يخضع للحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، كما تمنع الزائرين القادمين من إيطاليا من دخول البلاد.

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الكلمات المفتاحية

كورونا حجر صحي انتشار الصحة الإسرائيلية الصحة الحد إسرائيل

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