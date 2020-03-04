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وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:04 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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قام محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية بمدارس إدارة طامية التعليمية، لمتابعة سير العمل، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس منها مدرسة كوم أوشيم الإعدادية بطامية.

حضر طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وتفقد الفصول الدراسية وحضرحصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمي، كما حضر حصة علوم بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

قرر وكيل تعليم الفيوم، إحالة معلم التربية الفنية للتحقيق بسبب عدم إنضباط دفتر التحضير، وإحالة مشرف معمل العلوم للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة وتنظيم معمل العلوم.

كما قرر إحالة 7 معلمين وعامل خدمات معاونة للتحقيق بسبب تغيبهم عن الحضور للمدرسة، كما تم استبعاد مدير المدرسة بسبب عدم انتظام وانضباط العمل، وعدم نظافة المدرسة والتقاعس في أداء العمل.

كما تابع مدرسة الفصل الواحد بقرية ناصر بكوم أوشيم، وأشاد بانتظام وانضباط العمل بالمدرسة، حيث ناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي.

أشاد وكيل تعليم الفيوم بنظافة الفصل والجهد المتميز المبذول فى العمل بالفصل، وقرر منح الأستاذة وفاء عياد جاب الله، والأستاذة جيهان محمود عبدالحميد شهادة تقدير وذلك للمستوى المتميز للتلاميذ، وانضباط وانتظام العمل بالفصل.

وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
وكيل تعليم الفيوم: استبعاد مدير مدرسة كوم أوشيم الإعدادية وإحالة 7 معلمين للتحقيق
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الكلمات المفتاحية

مصر مدير مدرسة تعليم الفيوم الفيوم اخبار

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