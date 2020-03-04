فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، جواز إلغاء صلاة الجمعة في مكان ما إذا تفشي الوباء في هذا المكان، بما يشكل خطرًا على الأرواح، بشرط أن تكون الجهة الصحية المختصة هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها، فهذا حكم مطلق يقع في دائرة الجواز.





وقال في بيان اليوم الأربعاء: إذا سألنا هل نحن في حاجة في مصرنا العزيزة إلى إلغاء صلاة الجمعة، قلنا وبكل تأكيد: لا، لأن بلدنا بفضل الله ليس فيها ما يستدعي ذلك على الإطلاق، مع تأكيدنا أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه، ولا يسبقه.



