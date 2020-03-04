Advertisements
Advertisements
Advertisements

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:03 م
Advertisements
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
أعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، جواز إلغاء صلاة الجمعة في مكان ما إذا تفشي الوباء في هذا المكان، بما يشكل خطرًا على الأرواح، بشرط أن تكون الجهة الصحية المختصة هي التي تطلب ذلك وتعممه على جميع أماكن التجمع المماثل وليس على خطبة الجمعة وحدها، فهذا حكم مطلق يقع في دائرة الجواز.

وقال في بيان اليوم الأربعاء: إذا سألنا هل نحن في حاجة في مصرنا العزيزة إلى إلغاء صلاة الجمعة، قلنا وبكل تأكيد: لا، لأن بلدنا بفضل الله ليس فيها ما يستدعي ذلك على الإطلاق، مع تأكيدنا أن الرأي الديني يتبع الرأي العلمي المتخصص في ذلك ويبنى عليه، ولا يسبقه.

وأوضح أن بلدنا بخير ونسأل الله (عز وجل) أن يحفظنا من كل بلاء ووباء، أننا لم ولن ننساق خلف أي دعوات تنظيمية مغرضة ومشبوهة وغير مدركة للواقع للدعوة إلى صلاة الحاجة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف الفجر الأوقاف

أخبار تهمك

صن داونز يتوعد الأهلي برسالة نارية (صورة)

منذ حوالي 4 ساعات

لاعبو برشلونة ينقلبون على مدرب برشلونة

منذ 17 دقيقة

عاجل - تير شتيجن يحسم مستقبله مع برشلونة

منذ أقل من نصف ساعة

فضيحة جديدة تهز برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ضربة موجعة لأحلام الترجي التونسي ضد الزمالك

منذ ساعتين

من جديد.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة بسبب الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أول رد من العوضي على تهديد شقيق ياسمين عبد العزيز له للابتعاد عن أخته

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزيرة الصحة تزف بشرى سارة تسعد المصريين بشأن "كورونا القاتل" (فيديو)

منذ يوم

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

منذ حوالي 3 ساعات

فتوى عاجلة من وزير الأوقاف حول إلغاء صلاة الجمعة

منذ أقل من نصف ساعة

دي ليخت يعترف بالسبب وراء تفضيله يوفنتوس على برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

منذ ساعتين و 33 دقيقة

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

منذ ساعة

ما لا تعرفه حول هدف برشلونة فيران توريس

منذ ساعة و 8 دقيقة

موضوعات متعلقة

الأوقاف الأردنية تقرر إقامة صلاة الغائب على أرواح ضحايا السيول

خالد الجندي يشيد بأداء وزير الأوقاف: "أكاديمية الدعاة ضربة معلم"

وزير الأوقاف يوجه رسالة إلى الدول التي تفسد في الأرض

رأي الأزهر حول منع إيران صلاة الجمعة بسبب "كورونا"

وزير الأوقاف عن منع صلاة الجمعة بسبب كورونا: نتبع العلم

وزير الأوقاف يوضح: إلغاء خطبة الجمعة في هذه الحالة؟! (فيديو)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:14 م

عاجل.. إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة الترجي

ورطة في الزمالك قبل مواجهة الترجي

03:42 م

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل حول إخفاء المعلومات عن انتشار الكورونا

02:57 م

الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

03:44 م

صدق أو لا تصدق.. ريال مدريد يتواصل مع خليفة زيدان

04:32 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ما لم ينشر فى حياة مبارك

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات خمسة نجوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: مبارك.. أيام الحظ والنصر.. والرحيل

DMCA.com Protection Status