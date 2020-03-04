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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 85 حالة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:44 م
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بوابة الفجر
الفجر
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد إلى 85 حالة.

وسبق أن أعلنت بريطانيا أنها تتأهب لتفشي أوسع لفيروس كورونا بعد تسجيل البلاد 40 حالة مؤكدة، فيما تعهد رئيس الوزراء بوريس جونسون بتدخل الجيش عند الضرورة، لاحتواء الوباء.

وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي برفقة خبراء في مجال الطب، إن بريطانيا على أهبة الاستعداد لمواجهة كورونا.

وتعهد بدعم الجيش البريطاني لجهود مكافحة انتشار كورونا عند الضرورة، إلا أنه أكد الحاجة إلى شهرين على الأقل للوقوف على حجم انتشار وخطورة الفيروس بالبلاد.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني عن تفاؤله بمؤشرات الشفاء من فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي، واصفاً إياها بـ"المبشرة جداً".

وحسب آخر الإحصائيات المرتبطة بفيروس كورونا وصل عدد الحالات المصابة في بريطانيا إلى 40 حالة، تعافى منها 8، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في العالم، الثلاثاء، لنحو 90914 حالة، بينها 3116 وفاة في 76 بلدا، بعد تسجيل 763 إصابة جديدة و38 وفاة.

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الكلمات المفتاحية

كورونا فى العالم بريطانيا ارتفاع إصابات كورونا 85 حالة

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