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محلية البرلمان: قانون الإدارة المحلية يساهم في التنمية ويقضي على الفساد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:47 م
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النائب بدوي النويشي
النائب بدوي النويشي
عبداللطيف هيبة
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قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، إنه حال تفعيل قانون الإداراة المحلية الجديد سيؤدي إلى تنمية المحليات بشكل كبير وسيقضي على فساد المحليات خاصة في الإدارات الهندسية التي تمنح التراخيص، والتي يتهمها البعض بأعمال الفساد.

وأكد "النويشي" في تصريح لبوابة "الفجر" أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيؤدي إلى نقله حضارية كبيرة في جميع المجالات، مشيرا إلى أن المواطنين ينظرون إلى القانون بأنه خاص فقط بالانتخابات وهذا خاطئ تماما، وإنما هو باب من الأبواب لأن القانون يحتوي على 157 مادة تخص تنمية المحليات، خاصة في نص التحول إلى نظام اللامركزية المالية والإدارية.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أن القانون ينص على إنشاء أكاديمية للإدارة المحلية لإعداد الكوادر وتدريب العاملين، ووجود آليات رقابية قوية للقضاء على البيروقراطية والفساد فى المحليات، ومنح المحافظين اختصاصات وصلاحيات إدارية ومالية واسعة، بالإضافة إلى منح المجالس المحلية أدوات وصلاحيات رقابية واسعة تصل إلى سحب الثقة والاستجواب.


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مصر محليات قانون ادارة اخبار

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