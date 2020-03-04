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أخر تطورات إصابة كريم نيدفيد

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:45 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر مقرب من كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أخر تطورات إصابته في الركبة والتي أبعدته عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر منذ إبريل الماضي.

 

ويغيب متوسط ميدان الأهلي عن الملاعب منذ إبريل الماضي، وتحديدا بعد إصابته في مباراة الفريق الأحمر أمام مصر المقاصة بالدوري المصري.

 

وقال المصدر بأن اللاعب إلى ألمانيا خلال الأيام الماضي، وخضع للفحوصات الطبية هناك تحت إشراف طبيب متخصص في إصابات الركبة.

 

وأضاف المصدر بأن الطبيب رأى عدم حاجة نيدفيد لعمليات جراحية أو "منظار" في الركبة وأنه بحاجة إلى برنامج تأهيلي بقوم بتنفيذه في القاهرة وألمانيا، للتخلص من الرشح الذي يعاني منه في ركبته.

 

وتابع المصدر بأن مسألة عودة اللاعب للانتظام في التدريبات الجماعية مع الأهلي، ليست محددة حتى الآن، لكنه بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي الذي وضعه الطبيب الألماني".

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