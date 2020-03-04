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قرار جديد من طبيب نيدفيد قبل عودته للملاعب

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:45 م
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نيدفيد
نيدفيد
محمد الصو
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رفض الطبيب المعالج لكريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي إجراء جراحة ثالثة في ركبة اللاعب وإلزامه فقط بأداء برنامج علاجي جديد للتخلص من الآم الركبة التي ابعدته طويلا عن الملاعب.

وكان من المقرر أن يخضع نيدفيد لجراحة منظار إلا أن طبيبه المعالج راي ان حالة اللاعب جيدة و لا تستدعي التدخل الجراحي من جديد وذلك بعد اطلاعه علي الفحوصات التي خضع لها اللاعب.

يذكر أن نيدفيد أجري حتي الآن جراحتين في الركبة، الأولي بسبب قطع في الغضروف فور إصابته خلال شهر إبريل الماضي والثانية كانت بسبب وجود رشح وتم استئصال الجزء الملتهب لكن الألم لم يتوقف ولذلك طالت مدة غيابه عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستعد المارد الأحمر لمواجهة صن داونز، عصر السبت المقبل في بريتوريا في إياب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز ذهابًا بالقاهرة بهدفين دون رد.
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