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الصحة العالمية: كورونا مميت أكثر من الأنفلونزا الموسمية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 04:43 م
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منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
هديل هاشم
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قال رئيس منظمة الصحة العالمية: إن "معدل الوفيات العالمي لـ"كوفيد 19"، وهو المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد بلغ 3,4%، وهو رقم يعكس بشكل أساسي تفشي المرض في الصين؛ حيث كانت الغالبية العظمى من الحالات تم العثور".

وصرح الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيس، المدير العام للمنظمة، في مؤتمر صحفي في جنيف إن كوفيد 19 أكثر فتكًا من الأنفلونزا الموسمية ولكنه لا ينتقل بسهولة.

وأضاف الدكتور تيدروس: "على الصعيد العالمي، توفي حوالي 3.4 في المائة من حالات كوفيد 19 المبلغ عنها، وبالمقارنة، فإن الأنفلونزا الموسمية تقتل عمومًا أقل من 1 في المائة من المصابين".

ويأخذ التقدير في الاعتبار العدد المتزايد للعدوى التي يتم تسجيلها خارج الصين، معظمها في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية مارجريت هاريس، إن هذا الرقم يعد "محسوبا بشكل فاضح" لمعدل الوفيات الناجمة عن المرض في العالم، ومن المتوقع أن "يتغير مع مرور الوقت، ويختلف من مكان إلى آخر".

وقال الدكتور تيدروس: "في حين أن الكثير من الناس على مستوى العالم قاموا ببناء مناعة ضد سلالات الإنفلونزا الموسمية، فإن Covid-19 هو فيروس جديد لا يتمتع أي أحد بالحصانة"، مما يعني أنه يمكن إصابة المزيد من الأشخاص وبعضهم سيعانون من أمراض خطيرة. وأضاف أن الفيروس التاجي لا ينتقل بكفاءة مثل الإنفلونزا ولكنه "يسبب مرضًا أكثر حدة".

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منظمة كورونا الصحة

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