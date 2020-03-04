تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس الموافق 5/3/2020

كشفت الهيئة للأرصاد، في بيانها الصادر اليوم عبر موقعها الإلكتروني، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس في مصر وبعض المدن والمحافظات.





حالة الطقس غدًا الخميس





وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود البلاد غدًا الخميس الموافق 5/3/2020، طقسًا مائلا للحرارة نهارًا، شديدة البرودة ليلًا، وشوائب عالقة نهارًا على بعض المناطق، والرياح معتدلة، على القاهرة الكبرى والوجه البحرى .





الأرصاد الجوية والطقس





وقالت الهيئة: "الطقس غدًا على السواحل الشمالية الغربية سيكون دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، شوائب عالقة نهارًا علي بعض المناطق، والرياح معتدلة.





طقس الخميس





وأوضحت الأرصاد الجوية، أن طقس الخميس على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة، فيما يكون طقس جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة.





درجات الحرارة





وتابعت الهيئة: "يشهد طقس شمال الصعيد مائل للحرارة نهارًا شديد البرودة ليلًا ، والرياح معتدلة، وشبورة صباحا على بعض المناطق، أما طقس جنوب الصعيد حار نهارًا شديد البرودة ليلًا، والرياح معتدلة".





درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس:











