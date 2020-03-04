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حجز أكثر من 25 كلغ من اللحوم الحمراء بولاية منوبة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:51 م
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صورة توضيحية
صورة توضيحية
مروى الجلاصي
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أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلديّة، يوم أمس الثلاثاء 03 مارس 2020، عن تحقيق النتائج التالية:

 
أهم عمليّات الحجز:

- حجز 27 كلغ من اللحوم الحمراء و1100 كلغ من السكر المدعم بولاية منوبة.

- حجز 50 كلغ من البرتقال و800 قطعة ملابس مستعملة بولاية صفاقس.

- حجز 853 كلغ من البرتقال بولاية بنزرت.

- حجز كمية هامة من مواد البناء (550 بار حديد و200 كيس من الجبس و130 كيس من الإسمنت و60 كيس من الجير و3400 وحدة ياجور و180 متر من الجليز) و760 علبة سجائر بولاية أريانة.

- حجز 16 كلغ من لحم الدجاج بولاية قفصة.

- حجز 31 كلغ من الغلال بولاية سوسة.


في مجال الأمن العــــام:

- القيام بـ 138 عملية حجز.

- تحرير 31 محضرا عدليّا.

- القيام بـ 39 عمليّة إزالة فورية لنقاط إنتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها.

- حجز 06 درّاجات ناريّة غير مستوفاة لوثائقها القانونيّة.

 

في المجال الصحي: 

- تحرير 88 محضرا إقتصاديّا.

- تحرير 143 مخالفة صحية.
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