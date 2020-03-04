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بعد 24 ساعة من طرحه.. حذف مهرجان "عود البطل" من اليوتيوب
الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:50 م
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سعد نبيل
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حذف اليوتيوب
منذ قليل مهرجان "عود البطل" للثنائي حسن شاكوش وعمر كمال، وذلك طرحه بأربعة
وعشرون ساعة فقط، وبعد تخطيه حاجز الـ6 مليون مشاهدة.
واستطاع
"عود البطل"، أن يحتل المرتبة الأولى على مؤشر البحث عبر موقع الفيديوهات
العالمي "يوتيوب"، والأكثر استماعًا، والعمل من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع
إٍسلام ساوسو.
ومن جانبه
أعلن حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني"
أنه ليس له علاقة بغلق المهرجان وحذفه من اليوتيوب كما أشاع البعض.
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