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الصفقة الكبرى.. إنتر ميلان يطلب 3 لاعبين من برشلونة مقابل مارتينيز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:44 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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ذكرت تقارير صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، أن نادي إنتر ميلان قد يوافق على التخلي عن نجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، ولكن بشرط تخلي النادي الكاتالوني له عن ثلاث لاعبين.

 

وهؤلاء اللاعبين، حسب المعلومات الواردة من صحيفة "توتو سبورت" هم، البرازيلي آرثر ميلو، ولاعب الوسط كارليس آلينيا المعار لريال بيتيس، والمدافع جان كلير توديبو المعار لشالكة.

 

وتضيف الصحيفة بأن إدارة النادي اللومباردي قد حددت أيضاً، المهاجم الذي ستقوم بالتعاقد معه ليكون بديل مارتينيز في الفريق، وهو الكولومبي دوفان زاباتا نجم فريق أتالانتا بيرجامو.

 

من الجدير بالذكر أن الصحف الإسبانية ذكرت يوم أمس، أن برشلونة يريد التخلي عن آرتورو فيدال ونيلسون سيميدو، بالإضافة لمبلغ مالي، لكي يتعاقد مع المهاجم المتميز.

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