بافتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع.. قيس سعيد يدعو لتعزيز التعاون بين البلدان العربية في هذا المجال

أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح اليوم الأربعاء 04 مارس 2020، بمطار جربة جرجيس الدولي، على افتتاح المعرض الدولي للطيران والدفاع الذي يتواصل إلى غاية يوم 08 مارس الحالي.





ولدى حلوله بالمطار، استعرض رئيس الدولة تشكيلة من الجيوش الثلاثة، أدت له التحية قبل تحية العلم المفدّى على أنغام النشيد الوطني.





وتابع رئيس الجمهورية الاستعراض الجوي رفقة وزير الدفاع الوطني السيد عماد حزقي، ووزير دولة وزير النقل واللوجستيك السيد أنور معروف، وثلّة من سامي الإطارات والشخصيات الوطنية والمسؤولين الجهويين، إلى جانب عدد من القيادات العسكرية التونسية والعربية والأجنبية المشاركة.





ولدى توليه تدشين المعرض، تحادث رئيس الجمهورية مع عدد من العارضين والمختصين في مجال الطيران والفضاء والدفاع بمختلف تخصصاته.





وألقى إثر ذلك كلمة بالمناسبة، أكد فيها على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية، وأعرب عن التطلع إلى أن تصبح تونس من بين البلدان المصنعة للطائرات في العالم، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان العربية في هذا المجال.



