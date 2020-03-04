تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى بنسبة 0.52%

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.52% خاسرا 8.46، نقطة ليغلق عند مستوى 1629.50 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.





وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 8 ملااين سهم بقيمة 2.5 مليون دينار.





وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 30.71% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 3.03%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.97%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 3.14% بضغوط هبوط سهم شركة المنيوم البحرين بنسبة 0.45%.





كما تراجع قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 2% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للسينما بنسبة 2.86%، عقارات السيف بنسبة 0.48%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.21% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 1.76%.





وفى سياق متصل أعلن مصرف السلام البحرين، عن شراء ما يعادل 40 ألف سهم من أسهمها أسهم الخزينة فى بورصة البحرين لترتفع أسهم الخزينة من 77.977 مليون سهم إلى 78 مليون سهم تعادل 3.521% من الأسهم الصادرة، وذلك بتاريخ 3 مارس.



