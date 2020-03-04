أداء مستقر لسعر الدولار في البنوك بختام التعاملات الصباحية

حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 على استقرارها خلال ختام التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:









تحديثات سعر الدولار اليوم





سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.59جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.59جنيه للشراء، و 15.69جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70جنيه للبيع.





سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء، و 15.69 جنيه للبيع.















