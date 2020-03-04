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أداء مستقر لسعر الدولار في البنوك بختام التعاملات الصباحية
الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:37 م
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حافظ سعر الدولار اليوم الأربعاء 4-3-2020 على استقرارها خلال ختام التعاملات الصباحية للبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، وجاءت الأسعار على النحو التالي:
تحديثات سعر الدولار اليوم
سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى نحو 15.58جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى نحو 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك قناة السويس نحو 15.58جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib نحو 15.59جنيه للشراء، و15.69جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 15.58 جنيه للشراء، و 15.68جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك مصر نحو 15.58 جنيه للشراء، و15.68جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى بنك عودة نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى نحو 15.59 جنيه للشراء، و15.69 جنيه للبيع.
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