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القوى العاملة: "احمي نفسك" تصل الإسكندرية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:35 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، ندوة بوحدة معالجة الصرف الصحي بالعجمي ك21، بعنوان "احمي نفسك" إطار اهتمام وزارة القوى العاملة بنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتفعيلا لمبادرة "احمي نفسك".

وأكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مبادرة "اعرف واحمى نفسك" التي تنظمها الوزارة من خلال الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة بالشركات والمصانع ومواقع العمل المختلفة، سوف تستمر من أجل ضمان حق كل إنسان في التمتع بالسلامة والصحة التي هي هبة ونعمة من الله للبشر.

ومن جانبه، قال صبحي جرجس ملك وكيل المديرية، إن الندوة تضمنت التعريف بالسلامة والصحة المهنية والمخاطر التي يتعرض لها العمال، وأهمية مهمات الوقاية الشخصية ودور جهاز ولجنه السلامة بالشركة، فضلا عن كيفية التعامل في حالة الخطر وتفعيل خطط الطوارئ، وقد قام باللقاء الندوة كيميائية، أميرة متولي مدير مكتب السلامة والصحة المهنية بالعامرية، وكيميائية، مروة فرج مفتش بالمكتب.
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الكلمات المفتاحية

القوى العاملة الاسكندرية

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