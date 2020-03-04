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إيطاليا تقرر إغلاق جميع المؤسسات التعليمية بسبب فيروس كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:43 م
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فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الإيطالية، تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية ، بما فيها المدارس والجامعات، بدءا من يوم الخميس وحتى منتصف شهر مارس القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا.

 

وقد سجلت إيطاليا 79 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، حتى يوم الثلاثاء، مع أكثر من 2500 حالة مؤكدة.

 

وكانت الحكومة الإيطالية، في وقت سابق تدرس إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد، حسبما كشف مصدر حكومي، اليوم الاربعاء.

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الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا ايطاليا اغلاق المؤسسات التعليمية

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