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تامر حسني يهنئ رامي صبري على نجاح "حياتي مش تمام"

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:29 م
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بوابة الفجر
نور طلعت
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حرص الفنان تامر حسني، على تهنئة الفنان رامي صبري، بنجاح أغنيته الجديدة "حياتي مش تمام" كما هنأ فريق عمل الأغنية الملحن عزيز الشافعي، والموزع جلال الحمداوي.

 

ونشر تامر حسني صورة لرامي صبري عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع الصور الشهير "إنستجرام" وعلق قائلا: "مبروك يا رامي الأغنية حلوة فعلا مبروك عزيز الشافعي مبروك جلال الحمداوي".

 

ورد رامي صبري، على التهنئة قائلًا: "حبيبي يا تامر يا محترم".

 

جدير بالذكر أن الأغنية كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع جلال حمداوي، وتم طرحها منذ ثلاثة أسابيع عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" حيث حققت نسب مشاهدة عالية ونجاحًا ساحقًا عبر جميع مواقع السوشيال ميديا.


تامر حسني يهنئ رامي صبري على نجاح "حياتي مش تمام"
تامر حسني يهنئ رامي صبري على نجاح "حياتي مش تمام"
تامر حسني يهنئ رامي صبري على نجاح "حياتي مش تمام"
تامر حسني يهنئ رامي صبري على نجاح "حياتي مش تمام"
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