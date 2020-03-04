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بيان عاجل بشأن التعيينات في النيابة العامة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 03:28 م
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النائب العام المستشار حماده الصاوي
النائب العام المستشار حماده الصاوي
مـروة هيـكل
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أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أكد فيه أن النيابة العامة ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإداري للدولة التزامًا بالقانون والقواعد المنظمة لذلك.

جاء ذلك ردًا على ما تلقته النيابة العامة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من استفسارات لبعض المشاركين حول انتدابها عاملين بالجهات الحكومية للعمل بالنيابة العامة.

وأوضح: أن النيابة العامة تؤكد على إثر تَفاهمٍ بينها والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة؛ فقد اتفقت الجهتان على اتخاذ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كافة الإجراءات اللازمة نحو الإعلان بموقع بوابة الوظائف الحكومية - بدءًا مِن 2020/13، ولمدة شهر عن تسجيل الراغبين من بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة بياناتهم إلكترونيًا؛ لاتخاذ إجراءات اختبارهم بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز؛ تمهيدًا لاختيار أفضل الكفاءات الصالحة من بينهم للندب للعمل الإداري بالنيابة العامة.
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الكلمات المفتاحية

النيابة العامة النائب العام المستشار حماده الصاوي المستشار حماده الصاوي الفجر

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